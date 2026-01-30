Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN si conferma stabile: oggi si ferma a 0,139 euro per kilowattora. Dopo alcune variazioni nelle ultime settimane, il valore si mantiene abbastanza stabile, senza grandi scossoni. Nessuna novità significativa sul mercato dell’energia, che resta sotto osservazione.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 30 Gennaio 2026 si attesta a 0,139 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente ( 29 Gennaio 2026 ), il prezzo minimo è stato di 0,122 €kWh (ore 1:00), mentre il massimo ha raggiunto 0,162 €kWh (ore 9:00). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra l’1:00 e le 6:00), mentre le più costose si sono concentrate tra le 8:00 e le 21:00, con il picco massimo alle 9:00. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

