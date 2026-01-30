Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 2 al 6 febbraio | Rosa e Marcello si prendono una pausa
Rosa e Marcello si prendono una pausa. Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio, mostrano i due personaggi decidere di allontanarsi per qualche giorno. La soap continua a catturare l’attenzione dei fan, anche se questa settimana si concentra più sui momenti di riflessione tra i protagonisti.
Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio alle 16.10: Agata valuta il trasferimento a Firenze mentre Mimmo prende una decisione inaspettata. Rosa confessa a Marcello i sentimenti di Tancredi. Irene cerca di avvicinarsi a Cesare ma Johnny rovina tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Tancredi tra Rosa e MarcelloLe trame del Paradiso dal 2 al 6 febbraio 2026: amore al capolinea tra i due per colpa di Sant'Erasmo. Mimmo fa un gesto d'amore per Agata e Irene ci prova. libero.it
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Umberto in difficolta, deve chiedere aiutoLe trame del Paradiso di lunedì 2 febbraio 2026: la produzione del film non va per il verso giusto, serve Matteo. Rosa e Marcello sempre più distanti. libero.it
