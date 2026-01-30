I tribunali seppelliscono l’algoritmo per le nomine da GPS docente senza incarico a causa dell’automatismo risarcita con 11mila euro Vittoria ANIEF

Il Tribunale di Genova ha deciso di fermare l’uso dell’algoritmo automatico nelle nomine del personale scolastico. Anche questa volta, il giudice ha riconosciuto che il sistema gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito viola le regole. La decisione segue quella di Torino e conferma le criticità di un metodo che rischia di penalizzare i docenti senza incarico. Un docente, ad esempio, ha ottenuto un risarcimento di 11mila euro dopo aver dimostrato che l’automatismo aveva influito sulla sua nomina. La vicenda si inser

Dopo quanto già stabilito a Torino, anche a Genova il Tribunale ha ravvisato l'irregolarità del sistema automatico utilizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per gestire le nomine da GPS. Una docente, rimasta senza incarico a causa dell'algoritmo, si è vista riconoscere il diritto alla supplenza annuale. A sostenere il ricorso sono stati gli avvocati Anief Maria Dolores Broccoli, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi. La sentenza ha dato pieno seguito alle richieste presentate. "Queste sentenze – ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – confermano ciò che denunciamo da tempo: l'algoritmo non può sostituirsi al merito.

