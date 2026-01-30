grande fratello rivelato il cast che era stato presentato da signorini

Questa sera è stato svelato il cast del Grande Fratello, quello che era stato presentato in anteprima da Alfonso Signorini. La lista dei concorrenti è ora ufficiale, e tra loro ci sono volti noti e new entry. I protagonisti sono pronti a entrare nella casa più spiata d’Italia, mentre il pubblico aspetta di scoprire come si comporteranno sotto gli occhi delle telecamere.

A distanza di poche ore dall’annuncio del ritorno del Grande Fratello, è stato rivelato il cast che Alfonso Signorini avrebbe presentato a Mediaset. Poche ore fa, a sorpresa, Mediaset ha annunciato la messa in onda della nuova del Grande Fratello. Il reality show vedrà la conduzione di Ilary Blasi e partirà su Canale 5 a metà marzo, per una durata di 6 settimane. Stando a quanto si legge nella nota diramata, l’intenzione è quella di rinnovare il format, con novità e ritmi più intensi. In rete intanto si parla già dei concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa e, stando alle prime indiscrezioni emerse, la prossima potrebbe essere un’edizione mista, fatta di Vip e Nip. 🔗 Leggi su Novella2000.it

