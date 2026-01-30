Un video parziale e un post accusatorio hanno scatenato un’ondata di insulti sui social contro il capo della Mobile. Quello che doveva essere un normale controllo di polizia si è trasformato in una vera e propria gogna digitale, con commenti duri e diffamatori. La condanna definitiva sulla carriera dell’ufficiale è arrivata dopo questa escalation.

Un video parziale, un post accusatorio e una valanga di insulti online. È bastato questo per trasformare un controllo di polizia in una gogna social. Ma dopo quattro anni di processo, la giustizia ha chiuso il cerchio: il ristoratore Umberto Carriera è stato definitivamente condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Paolo Badioli, dirigente della Squadra Mobile della polizia, e delle organizzazioni sindacali di categoria. La condanna è stata confermata in tre gradi di giudizio: Tribunale di Pesaro, Corte d’Appello di Ancona e, da ultimo, Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dell’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gogna social per il capo della Mobile. Carriera: la condanna è definitiva

