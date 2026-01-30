Giovane si presenta | sono un brasiliano atipico in campo e fuori Non ho le caratteristiche di un brasiliano

Un giovane calciatore brasiliano si presenta ai microfoni di Radio CRC, raccontando di essere “atipico” sia dentro che fuori dal campo. Spiega che non ha le caratteristiche tipiche dei brasiliani, ma non nasconde la sua felicità di indossare la maglia del Napoli. Per lui, giocare con questa squadra è un sogno che finalmente si avvera, e si dice molto felice di questa opportunità.

GIOVANE IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: «Giocare con la maglia del Napoli è un sogno per me: sono molto felice. Vi spiego le mie caratteristiche! Il mio idolo è Ronaldo il fenomeno. Napoli-Fiorentina? È una grande partita per noi, dobbiamo vincere» Il nuovo calciatore del Napoli, Giovane, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Di seguito le sue parole: «Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me. Ho sognato questo momento fin da quando ero bambino e ora che è arrivato voglio solo lavorare bene e giocare con la squadra. Arrivo al Napoli ed esordio a Torino? Sono state ore veloci e molto emozionanti: è cambiato tutto in poco tempo, ma sono molto felice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

