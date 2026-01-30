Futuro Palestra arriva l’annuncio | sfida a due per l’esterno destro

Arriva una novità per il Cagliari: Marco Palestra, uno dei calciatori più in vista in questa stagione in Serie A, è al centro di un’eventuale sfida per un posto come esterno destro. Il laterale, che ha conquistato la fiducia di Fabio Pisacane, sta attirando l’attenzione anche dei tifosi e degli addetti ai lavori. La decisione finale sulla sua posizione potrebbe arrivare presto, ma intanto Palestra continua a dimostrare di avere le carte in regola per giocarsi il ruolo da protagonista.

Marco Palestra è uno dei calciatori più apprezzati di questa stagione in Serie A con il laterale, ora in forza al Cagliari, che sta ben figurando nella rosa a disposizione di Fabio Pisacane. Milan, annuncio sul futuro di Palestra (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2005, il giocatore di proprietà dell’Atalanta si sta mettendo in mostra come uno dei migliori esterni della Serie A tanto che le big starebbero già preparando le offerte in vista della prossima stagione. Intervistato dalla redazione di Milanlive.it, il giornalista Alessandro Jacobone ha commentato le voci che vorrebbero i rossoneri sulle tracce dell’esterno destro: “I timidi contatti per Palestra non sembrano essere andati oltre a un ‘noi ci saremo’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

