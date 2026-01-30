Maria Rosaria Ricci prende il comando di Libera a Benevento. La docente in pensione, ex vicepreside e attivista dell’associazione, assume il ruolo di referente provinciale. Dopo anni di impegno, si prepara a guidare il nuovo ciclo dell’associazione nella provincia.

Tempo di lettura: 4 minuti Maria Rosaria Ricci, docente ora in quiescenza, ex vicepreside dell’Istituto Magistrale “Guacci”, attivista dell’Associazione Libera, è la nuova referente provinciale dell’Associazione fondato da Don Luigi Ciotti. La docente succede a Michele Martino che dopo 9 anni ha lasciato la guida del sodalizio sannita. Lo ha deciso presso il Centro la Pace l’assemblea di Libera, cui hanno preso parte anche il vice sindaco di Benevento Francesco De Pierro, la consigliera comunale Giovanna Megna, il segretario provinciale della Cgil Luciano Valle ed il Rettore emerito dell’Unisannio Gerardo Canfora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Nuovo ciclo per Libera Benevento: il timone passa a Maria Rosaria Ricci

Approfondimenti su Libera Benevento

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Libera Benevento

Argomenti discussi: Primi giri di pista per la Ferrari SF-26, la rossa (e bianca) che apre il nuovo ciclo /Foto e video; Gioco, lettura, musica e contatto: tornano le attività di Spazi per crescere / Notizie / Novità / Homepage; Godetevela, svelata la nuova Ferrari: è la SF-26 di Leclerc e Hamilton. FOTO e VIDEO; Nuova Ferrari, la presentazione della F-26: è la speranza nella nuova era in F1.

Primi giri di pista per la Ferrari SF-26, la rossa (e bianca) che apre il nuovo ciclo /Foto e videoDebutto a Fiorano per la monoposto del Cavallino, con Hamilton e Leclerc alal guida per una manciata di giri di fronte ad un folto pubblico. Torna la colorazione bianca in stile anni '70 ... modenatoday.it

La Ferrari presenta la SF-26, Vasseur L’inizio di un nuovo cicloFIORANO (MODENA) (ITALPRESS) – Un nuovo inizio. L’ennesimo della lunga storia della Ferrari, sempre con la stessa voglia di vincere, anzi di tornare a farlo dopo stagioni non facili. Il primo passo è ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Si apre una nuova fase per il coordinamento provinciale di Libera Benevento, chiamato oggi a eleggere il nuovo referente al termine del terzo mandato di Michele Martino. Guida e punto di riferimento sin dalla nascita di Libera nel Sannio, Martino lascia in e facebook