Estrazione Million Day di oggi 30 gennaio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Questa sera alle 20,30 si conosceranno i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Come ogni venerdì, migliaia di italiani seguono con attenzione la diretta per scoprire se sono tra i fortunati che portano a casa fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su 55. L’estrazione si svolge regolarmente alle 13 e alle 20,30, e in tanti sperano di centrare il colpo.

Estrazione Million Day oggi venerdì 30 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 30 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 29 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 28 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 27 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 26 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 25 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 30 gennaio 2026: i numeri vincenti di venerdì Approfondimenti su Million Day Estrazione Million Day di oggi, 2 gennaio 2026: i numeri vincenti di venerdì Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Estrazione Million Day di oggi, 9 gennaio 2026: i numeri vincenti di venerdì Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Million Day Argomenti discussi: Estrazione Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 20:30 del 22 gennaio 2026; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di giovedì 22 gennaio. Million Day, numeri vincenti di oggi 29 gennaio 2026/ L’estrazione delle ore 20:30Questi sono i numeri vincenti di oggi, 29 gennaio 2026, del Million Day, estrazione delle ore 20:30: scopriamo le cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 28 gennaio 2026/ Le cinquine delle ore 13:00I numeri vincenti del Million Day di oggi, 28 gennaio 2026, per l'estrazione delle ore 13:00: ecco le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di giovedì 29 gennaio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.