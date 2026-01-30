Dipendenti pubblici un piano per incentivarli

La Giunta di Urbino ha approvato in anticipo il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-28, dedicato alla formazione e alla valorizzazione dei dipendenti pubblici. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del personale comunale e investire sul capitale umano dell’ente. La decisione arriva dopo il via libera martedì e punta a rafforzare la gestione interna e i servizi offerti ai cittadini.

La formazione del personale comunale di Urbino e la valorizzazione del capitale umano dell'ente sono al centro del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026–28, che la Giunta ha approvato martedì, anche quest'anno in anticipo rispetto alla scadenza. Il documento definisce le linee strategiche dell'amministrazione per il prossimo triennio e si inserisce nel quadro complessivo di pianificazione dell'ente, a partire dal Documento unico di programmazione (DUP). "Oltre alle azioni sul benessere del personale, introdotte dalle programmazioni precedenti, crediamo molto nella formazione dei dipendenti e vogliamo investire in questo: puntiamo sulla crescita delle singole risorse e del capitale umano per portare beneficio all'intera struttura – commenta l'assessore al Personale, Marianna Vetri –.

