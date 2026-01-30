Cubo di Rubik | il metodo a strati per risolverlo che ti fa sembrare un genio in 10 minuti

Il cubo di Rubik torna a far parlare di sé, questa volta grazie a un metodo che permette di risolverlo in soli 10 minuti. Molti appassionati e principianti si sono messi a provare questa tecnica a strati, e in breve tempo hanno visto miglioramenti notevoli. Rimane comunque un rompicapo che mette alla prova la pazienza e l’ingegno di chi si mette all’opera.

Il cubo di Rubik è uno dei rompicapi più diffusi al mondo, un celebre giocattolo che ha conquistato generazioni intere con la sua apparente semplicità e la sua complessità nascosta. Si tratta di un cubo costruito in plastica, dove ogni faccia è composta da caselle colorate di forma quadrata che devono essere disposte in ordine, in maniera che le caselle di ciascun colore siano collocate tutte sulla medesima faccia. Un meccanismo interno consente agli strati di ruotare, rendendo possibile spostare le singole caselle. I colori utilizzati sono generalmente sei: bianco, giallo, rosso, verde, blu e arancione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

