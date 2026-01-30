Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Conclusa la prima fase delle convocazioni per il concorso infanzia e primaria PNRR3. Le prime convocazioni per la prova orale sono state inviate a chi ha superato il voto minimo e rientra tra gli ammessi. I candidati attendono ora di conoscere la data della prova, che si svolgerà nelle prossime settimane.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – EEEE prima parte dal giorno 19012026 al giorno 06022026 – seconda parte dal dal giorno 10022026 al giorno 27032026 AAAA – Le prove orali avranno avvio il giorno 10 febbraio 2026 con estrazione traccia della lezione simulata alle ore 15.00 e il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 15.00 con la prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

