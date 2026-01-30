Con la febbre alta è normale che un bimbo alterni brividi e sudore?

Quando il bambino ha la febbre alta, è normale che alterni brividi e sudori intensi. È quello che succede a molti genitori: il piccolo si agita tra momenti di freddo e sudorazioni copiose. La domanda più comune è se questa oscillazione sia normale o richieda attenzione immediata. La risposta è sì, può essere normale, ma bisogna monitorare attentamente i sintomi e consultare il pediatra se la febbre persiste o si aggrava.

Salve, quando mio figlio di 4 anni ha la febbre alta alterna brividi e momenti in cui suda tantissimo. A volte mi sembra che peggiori subito prima che migliori. È normale questo andamento "a picchi"? E quando è davvero necessario portarlo al pronto soccorso? La ringrazio. Gentile mamma, l'andamento che descrive è tipico della febbre nei bambini. I brividi compaiono quando la temperatura sta salendo, mentre la sudorazione indica che la febbre sta scendendo: per questo può sembrare che il bambino peggiori subito prima di migliorare, ma si tratta di meccanismi fisiologici di regolazione della temperatura corporea, che in corso di febbre viene ' settata' a un livello più alto del normale.

