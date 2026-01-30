Cedimenti e crolli a Salerno Esposito FI | In questi anni è mancata l' ordinaria amministrazione

A Salerno, i crolli e i cedimenti degli ultimi giorni preoccupano cittadini e amministrazione. Il consigliere comunale di Forza Italia, Luca Esposito, commenta che negli ultimi anni è mancata l’ordinaria amministrazione e ora si vedono i risultati. La situazione si fa sempre più difficile da gestire, e la paura cresce tra chi vive in zone a rischio.

Il consigliere comunale: "Procedere alla mappatura dei rischi geologici e ambientali connessi ai recenti fenomeni, investendo nelle indagini e mappature il locale consiglio dei geologi e altri ordini interessati" Il consigliere comunale di Forza Italia Luca Esposito, insieme al coordinamento cittadino, interviene dopo i crolli che si sono verificati, negli ultimi giorni, in diversi punti della città. "Cedimenti del manto stradale in importanti arterie cittadine, crolli delle strutture murarie sul lungomare di Torrione, caduta di massi dal forte La Carnale sono il segno evidente del degrado della città dove - sottolinea Esposito - è mancata anche l'ordinaria amministrazione nella salvaguardia del bene pubblico e della stessa pubblica incolumità".

