Cdm vara misure urgenti per accelerare i fondi europei del piano nazionale di ripresa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che punta a sbloccare più rapidamente i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La misura mira a far partire subito i cantieri e i progetti, riducendo i tempi e semplificando le procedure. Il governo ha deciso di intervenire subito per evitare ulteriori ritardi e mettere in moto le risorse già stanziate.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 29 gennaio 2026, un nuovo decreto-legge dedicato all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'obiettivo di accelerare l'accesso ai fondi europei del programma NextGenerationEU. Il provvedimento, presentato dalla Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro per gli affari europei Tommaso Foti, punta a superare gli ostacoli burocratici che hanno rallentato l'attuazione del PNRR finora. L'obiettivo principale è garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea entro i termini previsti, evitando la perdita di risorse finanziarie.

