' Casa Lombardia' | la lounge per le Olimpiadi davanti alla Regione

Piazza Città di Lombardia diventa il cuore delle Olimpiadi invernali del 2026. La grande piazza coperta di Milano, davanti alla sede della Regione, si trasforma in una lounge dedicata agli eventi olimpici. Per tutto il periodo delle gare, sarà il punto di ritrovo per tifosi e visitatori, con spazi pensati per condividere l’atmosfera delle Olimpiadi. La trasformazione è già in corso, e si aspettano grandi affluenze.

"Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d'Europa, dove ha sede il Palazzo della Regione, si trasformerà, per tutto il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, in 'Casa Lombardia'. Un punto di riferimento per vivere in maniera particolare un evento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese". Lo afferma il presidente Attilio Fontana in una nota delle scorse ore comunicando che, dal 5 febbraio al 15 marzo, Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Fiera Milano, aprirà le porte della sua piazza offrendo per l'intera giornata eventi, incontri e momenti di intrattenimento.

