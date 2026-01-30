Canestro decisivo a 4' ' dalla fine ed esultanza iconica | Philadelphia è Maxey-show!

Maxey firma il canestro decisivo a quattro secondi dalla fine e scatena l’esultanza di Philadelphia. Il playmaker si inventa una giocata incredibile, con un appoggio al tabellone in corsa che vale la vittoria contro i suoi avversari. La notte NBA si ricorderà per questa azione, e gli highlights mostrano i migliori colpi di un Maxey in grande spolvero.

Il playmaker s'inventa la giocata della notte in NBA: appoggio al tabellone in corsa e vittoria per i suoi! Guarda gli highlights con i migliori colpi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

