Calciomercato | Romagnoli e Frattesi salutano la Serie A

Davide Frattesi e Alessio Romagnoli sono ormai prossimi a lasciare la Serie A. Inter e Lazio sono pronte a finalizzare i trasferimenti, aspettando solo le firme ufficiali. I due giocatori potrebbero cambiare maglia già nel calciomercato di gennaio, segnando una svolta per le loro carriere e per le rispettive squadre.

Davide Frattesi e Alessio Romagnoli sono sempre più vicini all’addio alla Serie A. Inter e Lazio attendono solo di formalizzare gli accordi per la cessione durante il calciomercato di gennaio. Il campionato di Serie A perde altri due italiani. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dall’Hotel Sheraton di Milano, Frattesi e Romagnoli sono ormai pronti a dire addio all’Italia. Il futuro di Frattesi sarà al Nottingham Forest in Premier League. L’Inter, che negli ultimi giorni aveva deciso di ascoltare le tante proposte ricevute, avrebbe già trovato l’intesa con il Nottingham Forest. Nonostante l’interesse di Lazio, che aveva provato a inserirsi in giornata, ed il sondaggio dell’Atletico Madrid, senza sviluppi immediati, il futuro dell’ex Sassuolo sembra ormai delineato.🔗 Leggi su Sportface.it

In vista della sessione di calciomercato di gennaio, l’Inter valuta attentamente le possibili alternative a Frattesi, con un nome a sorpresa proveniente dalla Serie A.

La Fiorentina, dopo una recente vittoria importante per la salvezza, si prepara a rafforzare la rosa con l’arrivo di Fabbian.

