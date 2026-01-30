Bologna Fc aggressività e pressing per essere al top

Il Bologna si prende tre punti importanti contro il Maccabi, una vittoria che dà morale e fiducia in vista delle prossime partite. La squadra di Thiago Motta ha mostrato aggressività e un pressing intenso, caratteristiche che possono fare la differenza anche in campionato. Dopo le recenti difficoltà, questa vittoria in Europa serve a risollevare il morale e a mettere in chiaro che il Bologna vuole tornare in carreggiata.

Tre gol in Europa che possono far bene al campionato. Il Bologna cura le ferite con un chiaro successo sul Maccabi, maglia nera del torneo. Ma oltre i lampi di Rowe, Orsolini e Pobega, Italiano riceve segnali confortanti dalla squadra, capace di riprodurre a tratti il calcio di aggressione e possesso palla che è parte del suo Dna. Fondamentale la struttura di centrocampo, con Ferguson trequartista, ma anche mediano aggiunto, quando serve, per dar manforte a Freuler e Moro, davvero inesauribili nel lavoro di filtro. La riscossa dei veterani, alludo a Ferguson e al metronomo svizzero, è il miglior segnale di vita per una squadra che va a caccia dell’identità perduta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

