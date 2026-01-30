Bioetica vescovi francesi | Dare la morte non è mai una risposta alla sofferenza
I vescovi francesi esprimono soddisfazione per l’esito del voto in Senato sulla proposta di legge sull’eutanasia, bocciata definitivamente. In una nota, sottolineano che dare la morte non può essere mai una risposta alla sofferenza e rinnovano il loro impegno a difendere la vita in ogni circostanza. La decisione del Parlamento francese riaccende il dibattito tra chi sostiene il diritto a scegliere e chi invece difende i principi etici e religiosi.
Dare la morte non è una risposta. I vescovi francesi apprezzano la bocciatura in Senato della proposta di legge sull’eutanasia. Intanto, è polemica su una risoluzione del consiglio d’Europa sulla disforia di genere. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
