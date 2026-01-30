Biglietti Napoli-Como Coppa Italia prezzi a partire da 5 euro | tutti i dettagli

Alle 12 di lunedì 2 febbraio, i tifosi del Napoli potranno acquistare i biglietti per la gara di Coppa Italia contro il Como. La partita si giocherà martedì 10 febbraio alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. I prezzi partono da soli 5 euro, e la vendita si apre subito dopo l’annuncio ufficiale della SSC Napoli.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 2526, sia ITALIA che FULL e ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere a una seconda fase di vendita prioritaria a essi dedicata (Fase 2), per la quale il club riserverà una specifica quota di biglietti. Dalle ore 12:00 di lunedì 2 Febbraio 2026 e fino alle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i titolari di Abbonamento FULL (24 Gare) e ITALIA (20 gare) della stagione 2526 potranno esercitare la c.🔗 Leggi su Napolitoday.it

