Big Mama e il padre | un gioco che racconta un legame autentico

Big Mama ha pubblicato un video sui social in cui sfida il padre, un uomo di famiglia, a riconoscere i titoli delle sue canzoni. Lui, visibilmente divertito, si mette alla prova cercando di ricordare e indovinare le parole delle canzoni della figlia. La sfida ha fatto sorridere molti utenti e ha mostrato un legame autentico tra i due, tra momenti di allegria e complicità.

Big Mama ha sfidato il padre sui social. Lui, padre di famiglia, alle prese con i titoli e le parole delle canzoni della figlia. Un gioco semplice, senza pretese, ma che dice più di quanto sembri. Lui ci prova, si impunta su qualche risposta, lei ride. I follower guardano e ridono. Non è un quiz televisivo, non c’è niente di costruito. Solo due persone che si guardano e si capiscono, senza fronzoli. La scena è quella che ti aspetti in una casa qualunque, la stessa che potrebbe capitare a chiunque. Una figlia che gioca con il padre. Un padre che, forse, non è mai stato troppo dentro il mondo della musica che la figlia ha scelto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Big Mama Padre

Ultime notizie su Big Mama Padre

