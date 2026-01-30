Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Questa mattina è andata in onda l’ultima puntata di Beautiful, la soap americana che da più di venticinque anni tiene incollati milioni di telespettatori italiani. Chi si è perso la puntata può recuperarla facilmente in streaming, dove è già disponibile la replica. La storia continua a catturare l’attenzione, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa succederà ai protagonisti.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 30 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

