Beautiful Anticipazioni Americane | Un segreto che sconvolge la famiglia Forrester!
Nelle prossime puntate di Beautiful, la famiglia Forrester si troverà al centro di una scoperta che cambierà tutto. Bill, infatti, scoprirà la verità su Luna, creando scompiglio tra i suoi cari. Intanto Katie inizierà a mettere in dubbio le intenzioni di Poppy, mentre Hope affronterà una rivelazione inaspettata su Sheila. Le emozioni saranno intense e i colpi di scena si susseguiranno, pronti a sconvolgere gli equilibri tra i protagonisti.
Scopri le clamorose novità che travolgono i protagonisti di Beautiful: Bill scopre la verità su Luna mentre Katie mette in dubbio le intenzioni di Poppy e Hope affronta una scoperta sorprendente su Sheila Nelle nuove puntate americane di Beautiful che presto vedremo su Canale 5 si scatenerà un vero terremoto emotivo. Bill Spencer, uomo d’affari spietato e determinato, si ritroverà a fare i conti con una verità inaspettata. Dopo aver instaurato un rapporto con Luna, giovane stagista presso la Forrester Creations, il magnate comincerà a nutrire forti sospetti sulla possibilità che la ragazza sia sua figlia biologica. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
