Avengers | Doomsday strage di X-Men? Il mistero della morte di Jean Grey

Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ha scatenato il panico tra i fan dei mutanti. Mentre il Multiverso collassa sotto i colpi di Dottor Doom, le prime immagini degli X-Men suggeriscono uno scenario apocalittico: la scuola di Charles Xavier è in rovina e molti volti iconici mancano all’appello. In breve: Il terzo teaser di Avengers: Doomsday mostra un Ciclope disperato tra i resti di alcune Sentinelle, alimentando il sospetto che Jean Grey e altri membri del team siano stati uccisi (forse off-screen).. Sebbene Professor X, Magneto e Beast siano confermati, l’assenza di nomi come Rogue e Iceman suggerisce che il film che vedrà il ritorno di Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

