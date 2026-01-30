Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ha fatto salire l’adrenalina tra i fan dei mutanti. Nel video si vede il Multiverso che crolla sotto i colpi di Dottor Doom, e le prime immagini degli X-Men mostrano un quadro apocalittico. La scuola di Charles Xavier è distrutta e diversi personaggi noti sono scomparsi. La scena lascia tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire cosa succederà davvero.

Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ha scatenato il panico tra i fan dei mutanti. Mentre il Multiverso collassa sotto i colpi di Dottor Doom, le prime immagini degli X-Men suggeriscono uno scenario apocalittico: la scuola di Charles Xavier è in rovina e molti volti iconici mancano all’appello. In breve: Il terzo teaser di Avengers: Doomsday mostra un Ciclope disperato tra i resti di alcune Sentinelle, alimentando il sospetto che Jean Grey e altri membri del team siano stati uccisi (forse off-screen).. Sebbene Professor X, Magneto e Beast siano confermati, l’assenza di nomi come Rogue e Iceman suggerisce che il film che vedrà il ritorno di Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday, strage di X-Men? Il mistero della morte di Jean Grey

Approfondimenti su Avengers Doomsday

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

AVENGERS DOOMSDAY TRAILER (2026) | X-MEN Return | Marvel Comics | Concept

Ultime notizie su Avengers Doomsday

Argomenti discussi: Avengers: Doomsday tutto quello che (forse) non avete notato nei quattro teaser trailer; Avengers: Doomsday eclisserà tutto ciò che Marvel ha fatto finora; Avengers: Doomsday, uno scontro inaspettato coinvolgerebbe Steve Rogers: ecco di chi si tratta; Avengers: Secret Wars diviso in 2 film e la durata di Doomsday: valanga di rumor Marvel.

Avengers: Doomsday, il legame tra Dottor Destino e i Fantastici 4 svelato in un leak?Nuovi dettagli sul plot di Doomsday avrebbero anticipato alcune svolte narrative del primo atto che riguardano Dottor Destino, la Prima Famiglia Marvel, Steve Rogers e Thor. movieplayer.it

Avengers: Doomsday, perché il Dottor Destino vuole il figlio di Steve Rogers?Il Dottor Destino rapirà il figlio di Steve Rogers in Avengers: Doomsday? Una popolare teoria dei fan suggerisce che il supercriminale non voglia fare del male al bambino, ma abbia un piano ben precis ... comingsoon.it

Famke Janssen ha espresso il suo entusiasmo per la futura interprete di Jean Grey nel reboot degli #XMen prodotto dai Marvel Studios: «Non vedo l’ora di scoprire chi sceglieranno. Voglio dire, Sophie Turner è stata fantastica [nei film prequel], e sono sicura - facebook.com facebook