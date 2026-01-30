In Val di Nievole scoppia un focolaio di peste suina africana. Le autorità hanno subito preso misure per contenere la diffusione del virus, che minaccia di colpire gli allevamenti di tutta la zona. La situazione resta tesa e gli allevatori sono in allerta, mentre le verifiche continuano per capire l’entità del contagio.

Un focolaio di peste suina africana ha scatenato l’allarme nella Val di Nievole, in provincia di Pistoia, mettendo a rischio l’intero comparto zootecnico della Montagna pistoiese. L’emergenza è stata ufficialmente riconosciuta durante un vertice tenutosi in prefettura a Pistoia, presieduto dal commissario straordinario nazionale per l’emergenza, Giovanni Filippini, insieme al prefetto Angelo Gallo Carrabba, ai sindaci dei comuni interessati – tra cui Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio – e alle rappresentanze delle associazioni agricole. Il rischio non è solo ambientale, ma economico: l’intera filiera suinicola della Toscana, già vulnerabile, potrebbe subire un collasso se non si agisce con rapidità e coerenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme in Val di Nievole: focolaio di peste suina minaccia l’equilibrio degli allevamenti locali

