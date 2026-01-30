Alimentazione sana movimento e stop a fumo e alcolici | anche così si combattono i tumori

Il 4 febbraio si celebra la giornata mondiale contro il cancro, un’occasione per ricordare quanto uno stile di vita sano possa fare la differenza. La Lilt ribadisce l’importanza di alimentazione equilibrata, movimento regolare e l’eliminazione di fumo e alcol. Sono questi i punti chiave per ridurre i rischi e favorire diagnosi precoci.

Giornata mondiale contro il cancro, porta Sant'Angelo a Terni s'illumina d'arancio: Lilt in prima linea per la prevenzione "Tantissimi studi hanno ormai dimostrato che più del 30 per cento delle neoplasie è potenzialmente prevenibile - dice Luigia Chirico, presidente Lilt Terni - Prevenzione vuol dire seguire un corretto stile di vita e avere una diagnosi precoce. I pilastri fondamentali di un corretto stile di vita sono rappresentati da una sana alimentazione (dieta bilanciata, ricca di nutrienti, mirata al controllo del peso) e da una attività fisica costante (movimento regolare per mantenere il corpo attivo).

