Affluenza record ai Giochi | oltre i posti disponibili il sistema si affolla

Alla vigilia dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, l’affluenza alle biglietterie ha superato i posti disponibili. Centinaia di persone si sono ritrovate a dover aspettare ore per comprare un biglietto, creando il rischio di sovraffollamento nelle zone di accesso. La situazione ha mostrato i limiti di un sistema che, pur cercando di essere giusto, finisce per favorire chi ha più potere o risorse.

Alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un caso drammatico ha messo in luce i limiti di un sistema che, pur volendo garantire equità, rischia di premiare la politica più del merito. Philip Due Schmidt, pattinatore danese specializzato nella mass start e nei 5000 metri, ha ottenuto tutti i requisiti tecnici per partecipare ai Giochi: tempo sotto il limite previsto, posizione tra i primi 24 al mondo, risultati costanti negli ultimi tornei. Nonostante questo, è stato escluso dal team olimpico. La ragione? Il numero massimo di atleti ammessi in gara è stato fissato a 164, e in alcune discipline, le federazioni nazionali possono spostare posti già assegnati a nuovi atleti che non hanno raggiunto il tempo qualificatorio, grazie a clausole di protezione per i paesi più potenti.

