Venezia-Carrarese sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Oggi alle 15 al Pierluigi Penzo si gioca Venezia-Carrarese, una partita importante per il Venezia che punta a mantenere il passo in vetta alla Serie B. I padroni di casa arrivano da un momento positivo e vogliono continuare la loro corsa, mentre la Carrarese cerca punti per migliorare la posizione in classifica. La sfida promette ritmo e intensità, con i tifosi pronti a sostenere la loro squadra.

Il Venezia prosegue il suo cammino spedito nella lotta al vertice della Serie B e sabato ospita la Carrarese al Pierluigi Penzo. I lagunari hanno vinto tutte le ultime sei sfide e non hanno assolutamente intenzione di fermarsi, anche perché Frosinone e Monza tengono il passo e non rendono certo nemmeno l’ingresso nelle prime due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00, allo stadio Partenio, si affrontano Avellino e Carrarese in una sfida che promette equilibrio.

Pronostico Venezia vs Carrarese – 31 Gennaio 2026Il 31 Gennaio 2026 alle 15:00 il Serie B propone una sfida interessante al Stadio Pierluigi Penzo: Venezia - Carrarese. Una partita che mette di fronte due ... news-sports.it

QS - Venezia-Carrarese, il ’carnevale’ dei gol. A confronto il primo e il quarto attacco della BCome evidenzia Gianluca Bondielli sulle colonne del Quotidiano Sportivo, Venezia-Carrarese di sabato potrebbe essere presentata anche come la. tuttob.com

Venezia-Carrarese, Ferrieri Caputi arbitra la sfida: designata la quaterna - facebook.com facebook

#Adorate ( #Venezia), #Abiuso ( #Carrarese), #Candellone ( #JuveStabia), #Pecorino ( #Sudtirol) hanno marcato per la terza giornata consecutiva di #SerieB 25/26. #statistichecalcio #footballdata #stats #precedenticalcio #calcio #calcioitalia #calcioitaliano # x.com