Salvatore Di Carlo sorprende di nuovo i fan di Uomini e Donne. Dopo mesi di silenzio, l’ex marito di Teresa Cilia ha scritto un post sui social per spiegare perché non ha partecipato al procedimento che riguarda Mediaset e Raffaella Mennoia. La sua scelta ha fatto discutere e lasciato molti con più domande che risposte.

Uomini e Donne: Salvatore Di Carlo spiazza sul processo Mediaset-Raffaella Mennoia

Salvatore Di Carlo rompe il silenzio e difende Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia, collaboratrice di lunga data di Maria De Filippi, ha condiviso alcuni aspetti del suo metodo di lavoro.

