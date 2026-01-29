Una settimana dopo il ciclone Harry, la costa siciliana mostra i danni ancora evidenti. Strade divelte, pezzi di strada scomparsi e lungomari pieni di detriti. La gente cammina tra le macerie, cercando di capire come sistemare le cose. I lavori di riparazione sono appena iniziati, ma la strada da fare è tanta. La furia del maltempo ha lasciato segni profondi lungo tutta la costa.

Reportage fotografico dalla costa siciliana, da Catania a Furci Siculo, tra lungomari e pezzi di strade che non esistono più Il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni enormi lungo la costa ionica siciliana, tra Catania e Messina. La mareggiata, cominciata la notte del 21 gennaio e durata tre giorni, ha spazzato via interi pezzi di lungomare, portandosi via strade, marciapiedi e piste ciclabili appena costruite, e sradicando i pilastri di cemento armato che le sostenevano. Il lungomare di Catania, 28 gennaio. La mareggiata ha divelto le protezioni e un pezzo di marciapiede è crollato, 28 gennaio 2026.

© Ilpost.it - Una settimana dopo il ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone Harry, si apre una lunga fase di perturbazioni atlantiche che interessano il nostro paese.

Dopo il passaggio del ciclone Harry a Catania, il presidente Musumeci ha annunciato piani di ricostruzione basati su una nuova pianificazione urbanistica.

Musumeci a Catania dopo il ciclone Harry: verso lo stato di emergenza

Freepressonline. . Il Mercato Ittico di Aci Trezza è chiuso da una settimana dopo il passaggio del ciclone Harry Transennato e fermo, con gravi disagi per pescatori, venditori e ristoratori. Un colpo duro per tutta l’economia del mare. Ora resta una domanda: - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, DOPODOMANI UNA GIORNATA STORICA PER LA METEOROLOGIA MEDITERRANEA: UNA SETTIMANA ESATTA DOPO IL CICLONE HARRY, ECCEZIONALE NEVICATA IN ARRIVO TRA ITALIA E SPAGNA | MAPPE e DETTAGLI x.com