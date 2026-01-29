Gagliotti scopre che sua moglie ha raccontato tutto in radio. Senza pensarci troppo, corre da lei per parlare. Invece di rimproverarla, decide di usare un vecchio trucco che, a volte, funziona con alcune donne.

Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio, e subito si precipita da lei. Ma anziché rimproverarla, usa un vecchio metodo che con alcune donne funziona. Le dice di essere affascinato dalla forza e il coraggio con cui ha parlato in radio, ed è pronto a tornare con lei se ritira tutto. E chissà se anche questa volta la donna si farà imbonire da un marito che continua a prenderla in giro e usarla, mentre lei non riesce ad allontanarsene. Come Rosa che non si è mai allontanata da Pino. Saputa la notizia della sua mancata assunzione come portiera a Palazzo Palladini, il postino la cerca dispiaciuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio

