Un posto al sole | Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio
Gagliotti scopre che sua moglie ha raccontato tutto in radio. Senza pensarci troppo, corre da lei per parlare. Invece di rimproverarla, decide di usare un vecchio trucco che, a volte, funziona con alcune donne.
Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio, e subito si precipita da lei. Ma anziché rimproverarla, usa un vecchio metodo che con alcune donne funziona. Le dice di essere affascinato dalla forza e il coraggio con cui ha parlato in radio, ed è pronto a tornare con lei se ritira tutto. E chissà se anche questa volta la donna si farà imbonire da un marito che continua a prenderla in giro e usarla, mentre lei non riesce ad allontanarsene. Come Rosa che non si è mai allontanata da Pino. Saputa la notizia della sua mancata assunzione come portiera a Palazzo Palladini, il postino la cerca dispiaciuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Un posto al sole
Un posto al sole: Gagliotti accoltella la ex moglie
Un episodio di violenza scuote il set di
Ultime notizie su Un posto al sole
Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: a Palazzo Palladini arriva Eleonor; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026.
Anticipazioni Un Posto al Sole 9 al 13 febbraio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gianluca e Alberto affascinati dalla stessa ragazza!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 9 al 13 febbraio 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it
UN POSTO AL SOLE" Il ritorno in scena di Gennaro Gagliotti (dite la verità vi stava già mancando) facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.