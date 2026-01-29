Trump | Putin accetta stop raid su Kiev

Donald Trump annuncia che Vladimir Putin ha accettato di mettere in pausa gli attacchi su Kiev. Secondo l’ex presidente americano, il presidente russo avrebbe acconsentito a sospendere i raid per una settimana a causa del freddo intenso. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le due potenze, mentre si cerca di evitare un’escalation militare. Trump ha spiegato di aver parlato con Putin e di avergli chiesto di fermarsi, ricevendo un sì che potrebbe aprire a nuovi sviluppi sul fronte ucraino.

Trump annuncia tregua di una settimana in Ucraina: Ho chiesto a Putin di non attaccare per il freddo record. Ha dato l’okIl presidente USA ha chiesto a Putin di sospendere i bombardamenti su Kiev a causa del freddo record. Witkoff: Colloqui positivi ... ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, Trump: «Putin ha accettato di non attaccare per una settimana»Stop agli attacchi in Ucraina. Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui avrebbe accettato. ilmessaggero.it

Una foto di Donald Trump con Vladimir Putin, scattata durante il loro vertice ad Anchorage, in Alaska, è stata esposta alla Casa Bianca, nella Palm Room rinnovata di recente. L'immagine è stata segnalata da alcuni giornalisti, ma non è l'unica del presidente a - facebook.com facebook

Media: “Una foto di Trump e Putin appesa alla Casa Bianca” x.com