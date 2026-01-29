Trump | Putin accetta stop raid su Kiev

Donald Trump annuncia che Vladimir Putin ha accettato di mettere in pausa gli attacchi su Kiev. Secondo l’ex presidente americano, il presidente russo avrebbe acconsentito a sospendere i raid per una settimana a causa del freddo intenso. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le due potenze, mentre si cerca di evitare un’escalation militare. Trump ha spiegato di aver parlato con Putin e di avergli chiesto di fermarsi, ricevendo un sì che potrebbe aprire a nuovi sviluppi sul fronte ucraino.

Pressing Usa su Zelensky per la pace, Trump: «Dovrà farsi piacere il mio piano». Putin: «Se Kiev non accetta, conquisteremo altri territori»

trump putin accetta stopTrump annuncia tregua di una settimana in Ucraina: Ho chiesto a Putin di non attaccare per il freddo record. Ha dato l’okIl presidente USA ha chiesto a Putin di sospendere i bombardamenti su Kiev a causa del freddo record. Witkoff: Colloqui positivi ... ilfattoquotidiano.it

trump putin accetta stopGuerra Ucraina, Trump: «Putin ha accettato di non attaccare per una settimana»Stop agli attacchi in Ucraina. Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui avrebbe accettato. ilmessaggero.it

