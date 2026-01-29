Trasporti la funicolare di Chiaia anticipa la chiusura al pubblico | gli orari delle ultime corse

Questa mattina, Anm ha annunciato che la funicolare di Chiaia chiuderà prima del solito per alcune verifiche e prove annuali. La chiusura al pubblico avverrà oggi, giovedì 29 gennaio, con orari anticipati rispetto al normale servizio. I pendolari che usano questa linea dovranno trovare alternative per spostarsi.

Anm informa che, per verifiche e prove annuali, oggi giovedì 29 gennaio, la funicolare di Chiaia anticipa la chiusura al pubblico.Le ultime corse passeggeri sono previste alle ore 21.00.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Chiaia Funicolare

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chiaia Funicolare

Argomenti discussi: Sciopero AMT Genova 27 gennaio 2026: orari, servizi garantiti e sospensione Funicolare Sant’Anna; In viaggio sulla Linea 1 per Città Alta; Funicolare di Montmartre: una delle due cabine è scomparsa, motivi e data del suo ritorno; Amt primo sciopero del 2026. Iniziano i Cub: bus a rischio tra le 11.30 e le 15.30 di martedì 27.

Trasporti, la funicolare di Chiaia anticipa la chiusura al pubblico: gli orari delle ultime corseAnm informa che, per verifiche e prove annuali, oggi giovedì 29 gennaio, la funicolare di Chiaia anticipa la chiusura al pubblico. Le ultime corse passeggeri sono previste alle ore 21.00. Per muoverti ... napolitoday.it

Funicolare di Napoli: mobilità ridotta all’ossoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Funicolare di Napoli: mobilità ridotta all’osso pubblicato il 25 Gennaio 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

funicolare dismessa di Lanzo d'Intelvi La funicolare di Lanzo d'Intelvi era un importante impianto di trasporto a fune attivo dal 1907 al 1977, che collegava la località di Lanzo (a monte) con Santa Margherita di Valsolda sul Lago di Lugano (a valle). Progettata facebook