Traffico Roma del 29-01-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma si fa più intenso a quest’ora. Sul Raccordo Anulare ci sono ancora rallentamenti sulla carreggiata interna tra le uscite Flaminia e Castelgiubileo, con code a tratti. Dalla zona della Tuscolana fino a via della Moschea, in tangenziale, si formano ingorghi anche verso lo stadio Olimpico e la stazione Tiburtina. A Torpignattara, in via Casilina, si è verificato un incidente che sta causando ulteriori disagi. La polizia segnala anche la chiusura dell’Ar

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sul Raccordo Anulare abbiamo ancora una meta in carreggiata interna tra le uscite Flaminia castelgiubileo è sempre in interna e rallentamenti con code a tratti e a partire da 7 anni fino alla rustica nel quadrante Sud incolonnamenti a tratti a partire dal video con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale code dalla Farnesina fino a via della Moschea in direzione San Giovanni Ci sono cose anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente a Torpignattara in via Casilina all'intersezione con via Antonio Tempesta all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a causa di uno smottamento tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia inevitabili quindi riflessi per la circolazione in tutta la zona e in particolare lungo via di Grotta Perfetta maggiori informazioni sul altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Alle ore 19:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code lungo l'intero anello del raccordo anulare, a causa di un incidente.

Il traffico a Roma il 19 gennaio 2026 alle ore 19:30 presenta congestioni nelle carreggiate interne tra Nomentana e Casilina, e tra Fiumicino e via Aurelia Sud.

