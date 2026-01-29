StGilloise-Atalanta le pagelle | il peggiore è Samardzic 4,5

L’Atalanta esce sconfitta dalla trasferta in Belgio contro il St. Gilloise. La partita si rivela deludente per i nerazzurri, con molti giocatori sotto la sufficienza. Samardzic si prende i voti più bassi, con un 4,5, mentre Bernasconi, Sulemana e Musah ricevono anche loro valutazioni negative. Tra i padroni di casa, il migliore è El Hadj, che sigla un assist e si distingue in campo. La squadra di Gasperini non brilla e ora si complica la strada

