Sinner potrebbe essere un Djokovic due anche quando non è brillante maschera i momenti complicati Bertolucci

Jannik Sinner si prepara alla semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Nonostante qualche difficoltà, l’italiano ha superato Ben Shelton e ora si gioca l’ingresso in finale. Bertolucci commenta che, anche senza essere al top, Sinner riesce a mascherare i momenti complicati e a rimanere in corsa. L’appuntamento è domani alle 9:30, quando l’altoatesino sfiderà il serbo in una sfida tutta da seguire.

Il commento dell’ex tennista Paolo Bertolucci sulla prestazione di Jannik Sinner contro Ben Shelton agli Australian Open e la semifinale di domani che l’altoatesino affronterà alle 9:30 contro Novak Djokovic. Sinner ha battuto Shelton e in semifinale agli Australian Open affronterà Djokovic. Bertolucci scrive sulla Gazzetta dello Sport: Eravamo ad un passo dall’apparecchiare agli Australian Open di Melbourne, una clamorosa semifinale dello Slam tutta italiana tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, quando purtroppo quest’ultimo ha accusato un problema muscolare. Sinner, invece, ha mantenuto fede al pronostico nel quarto di finale contro l’americano Ben Shelton. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

