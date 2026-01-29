Serie C | Ascoli-Livorno le probabili formazioni Venturato | Partita difficile servirà una grande prestazione

Dopo aver centrato due vittorie di fila, il Livorno si presenta alla sfida contro l’Ascoli con grande fiducia. Gli amaranto vogliono continuare a salire in classifica e mantenere il ritmo, mentre Venturato avverte: “Partita difficile, servirà una grande prestazione”. I biancazzurri, invece, cercano di risalire la china dopo alcuni risultati altalenanti, in una gara che si preannuncia combattuta.

Due vittorie consecutive, nel corso di questa stagione, il Livorno non le aveva mai ottenute. Gli amaranto, dopo il blitz di Guidonia, sono riusciti a ripetersi contro la Vis Pesaro, portandosi a +4 dalla zona playout ed avvicinandosi a quella playoff. Alle porte, però, c'è una sfida.🔗 Leggi su Livornotoday.it

