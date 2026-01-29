Scontro politico sull' autovelox della tangenziale impugnate 371 multe Opposizione | spegnete i dispositivi

La polemica sull’autovelox installato sulla tangenziale di Lecce non si placa. La Polizia locale ha emesso 371 multe, ma molte sono state impugnate dai cittadini. L’opposizione chiede di spegnere i dispositivi, accusando l’amministrazione di aver inserito le multe nel bilancio come entrate certe. Nel frattempo, cresce il numero di ricorsi e di persone che si trovano a dover affrontare debiti improvvisi. La questione divide anche i cittadini, tra chi ritiene giusto rispettare i limiti e chi critica l’uso delle multe come strumento

Ancora multe, ancora ricorsi, ancora debiti fuori bilancio. Soprattutto, ancora polemiche. Nel 2025 il 10,3% delle contestazioni effettuate dalla Polizia locale di Lecce per limiti di velocità non rispettati lungo la Tangenziale Est è finito sulla scrivania del prefetto, mentre il 17,7% è approdato davanti al giudice di pace. La polemica politica Numeri che riaccendono lo scontro a Palazzo Carafa dove il tema delle sanzioni per eccesso di velocità continua a dividere centrodestra e centrosinistra. In totale, sono 371 i ricorsi presentati dagli automobilisti, a fronte delle 2.834 resistenze portate avanti lo scorso anno dalla Polizia locale.

