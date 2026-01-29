Schianto all’uscita | quattro feriti e traffico paralizzato

Un incidente all’uscita della Milano-Meda ha provocato quattro feriti e ha bloccato il traffico nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio a Bovisio Masciago. L’impatto è stato violento e ha causato una lunga coda di veicoli in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno lavorato per gestire la situazione e portare i feriti in ospedale. La strada resta chiusa per i rilievi.

Un grave incidente stradale ha mandato in tilt la viabilità nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio a Bovisio Masciago, all’uscita della Milano-Meda. Un’auto è finita fuori strada in un’area sterrata a ridosso dello svincolo, coinvolgendo più veicoli. Quattro le persone soccorse, nessuna in condizioni critiche. L’allarme è scattato alle 17.42, poco dopo l’impatto avvenuto intorno alle 17.30 in via Europa, dove l’uscita della superstrada immette sulla Sp173. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica inviate da Areu, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello schianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto all’uscita: quattro feriti e traffico paralizzato Approfondimenti su Bovisio Masciago 29 gennaio Ponte Rodoni, scontro fra un camion e un treno: quattro feriti e traffico paralizzato Schianto in autostrada, traffico paralizzato e paura: la situazione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Stradella, incidente in autostrada: muore un 48enne alla guida di un furgone, traffico in tilt Ultime notizie su Bovisio Masciago 29 gennaio Argomenti discussi: Maxi incidente all'uscita della Milano-Meda, auto vola fuoristrada; Schianto lungo la 128 all’altezza di Barrali: quattro i feriti; Scontro tra quattro veicoli in galleria: un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale; C’è stato un grosso incidente in A13: un morto e un ferito. Civitanova, incidente sulla statale a San Marrone: schianto all'uscita dal cimitero, 4 auto coinvolteCIVITANOVA - Incidente oggi pomeriggio a San Marone. Quattro i mezzi coinvolti. Una Skoda Fabia in uscita dal cimitero si è schiantata con una Yaris che procedeva in direzione Sud, lungo la statale 16 ... corriereadriatico.it Schianto tra due auto sul viadotto della Magliana: quattro feriti, c'è anche un bambinoUno schianto improvviso, poi il panico. È di quattro persone ferite in codice rosso, tra cui un bambino, il bilancio del grave incidente ... msn.com Schianto e caos, intorno alle 17.20 di venerdì 16 gennaio 2026, nel tratto di via Mantova che conduce dalla uscita dell'autostrada alla grande rotatoria di via Zaist, non distante dall'area di servizio Kerakol e dal Burger King. Per cause da accertare, una Fiat Pa - facebook.com facebook

