Sanremo 2026 Carlo Conti si gioca tre nomi amatissimi come co-conduttori | non solo Pausini ecco chi c’è con lui

Da donnapop.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti si prepara a portare sul palco del Festival di Sanremo tre grandi nomi come co-conduttori. Tra i papabili ci sono anche altri artisti oltre a Pausini, ancora in fase di definizione. La scelta finale potrebbe cambiare, ma l’obiettivo è coinvolgere personaggi noti e amati dal pubblico, per rendere l’appuntamento ancora più spettacolare.

Il Festival di Sanremo prende forma tra indiscrezioni e conferme: Carlo Conti punta su tre nomi amatissimi dal pubblico per arricchire la kermesse musicale con presenze di forte richiamo. Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti fa una rivelazione clamorosa sul Festival: ecco una grande novità Il cantiere del Festival di Sanremo è ormai in piena attività e, mentre il pubblico attende le conferme ufficiali, iniziano a emergere indiscrezioni sempre più precise sui volti che affiancheranno Carlo Conti durante la settimana più seguita della televisione italiana. Non solo grandi cantanti, ma anche personalità amatissime del cinema e dello spettacolo, pronte a lasciare il segno sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Donnapop.it

