Sanità pubblica e incarichi di partito Catanzaro | Un modello che in Sicilia non cambia

A Catanzaro, il tema della sanità pubblica e degli incarichi di partito torna sotto i riflettori. La nomina di un dirigente sanitario di un ospedale territoriale come commissario di un partito politico ha sollevato diverse polemiche. La decisione arriva in un momento delicato, con alcune figure del partito coinvolte in indagini penali. La vicenda mette in evidenza come, in alcune regioni, il modello di gestione della sanità e degli incarichi politici resti molto simile a quello di sempre.

Catanzaro: “Sanità pubblica e incarichi di partito. In Sicilia il modello non cambia” “In un contesto già segnato da una lunga storia di sovrapposizioni tra burocrazia e politica – dice Catanzaro - questa scelta appare come l’ennesima conferma di un modello che fatica a rinnovarsi. La sanità pubblica siciliana, settore strategico e delicatissimo che vive anni di disservizi, fallimenti e scandali, dovrebbe essere un presidio di neutralità e competenza tecnica. Quando un suo dirigente assume un ruolo di vertice in un partito, soprattutto in una fase di fragilità interna di quel partito, si crea un corto circuito che rischia di indebolire la credibilità delle istituzioni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Catanzaro Sicilia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catanzaro Sicilia

Argomenti discussi: Antonia Ricci: il ruolo degli istituti zootecnici; Milleproroghe. Sblocco per pensionati e deroga ai vincoli di incumulabilità. Ecco le richieste avanzate delle Regioni; Regione cerca medici per le Case di comunità, avviso per conferimento di incarichi di lavoro autonomo; Avviso Pubblico per 20 OSS ASL Napoli 3 Sud: incarichi prorogabili.

Catanzaro (PD): Sanità pubblica e incarichi di partito, in Sicilia il modello non cambiaLo dichiara oggi il capogruppo Pd all'Ars Michele Catanzaro, dopo avere appreso dai media che uno dei tre commissari individuati dalla segretaria nazionale per la DC in Sicilia è il direttore sanitari ... grandangoloagrigento.it

Governo. Tutela della sanità pubblica. Più sostegno per famiglie e disabili. E completare il processo di autonomia differenziata. Ecco la bozza di programma M5S-PD ...Al momento, nella bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo, troviamo solo un breve passaggio generico al punto 19 dove ... quotidianosanita.it

Approvato il tariffario di sanità pubblica veterinaria in Abruzzo facebook

Figura chiave della sanità pubblica mondiale, è morto a 89anni l'epidemiologo statunitense William Herbert #Foege. Ideò l'approccio della 'vaccinazione ad anello', grazie al quale fu possibile contenere i focolai ed infine eliminare il #vaiolo. #ANSASalute x.com