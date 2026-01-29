Roma | borseggi in metro A e bus 6 arresti

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli a Roma dopo diversi episodi di borseggio su metro e bus. Nelle ultime ore, i carabinieri hanno fatto scattare una serie di blitz nelle zone più frequentate, arrestando sei persone che avevano messo a segno o tentato di mettere a segno furti aggravati. Le operazioni continuano per cercare di garantire maggiore sicurezza ai pendolari.

Borseggi in metro e bus a Roma: i carabinieri hanno condotto una serie di blitz nelle ultime ore nelle aree più sensibili della capitale, portando all'arresto di sei individui accusati di furto o tentato furto aggravato. In particolare, all'interno della metro "A", in prossimità della fermata Spagna, i militari di viale Eritrea hanno arrestato in flagranza di reato due cittadine romene, di 21 e 22 anni, entrambe senza fissa dimora. Queste sono state individuate e bloccate proprio prima di riuscire a impossessarsi con destrezza del portafoglio e di un computer portatile appartenente a un turista cinese.

