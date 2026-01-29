Raccolta vestiti usati dopo Testaccio i cassonetti arrivano anche al mercato Esquilino
I cassonetti per la raccolta di vestiti usati arrivano anche al mercato Esquilino, dopo aver lasciato Testaccio. I nuovi contenitori color amaranto sostituiscono i vecchi cassonetti gialli e sono già operativi. La distribuzione prosegue in tutta Roma, cercando di favorire la raccolta differenziata di abiti usati.
Dopo il mercato di Testaccio è stata la volta di quello all’Esquilino. Prosegue la distribuzione dei contenitori color amaranto che hanno preso il posto dei classici, e poco rimpianti, cassonetti gialli.Dove si trovano i cassonetti amarantoNel territorio del municipio I è già partito il.🔗 Leggi su Romatoday.it
