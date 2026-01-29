Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Questa mattina si torna a parlare di quanto costa l’energia elettrica in Italia. Nel mercato libero, il prezzo di riferimento è il PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia. Con le quotazioni che oscillano, molte famiglie e aziende si chiedono quanto dovranno pagare nelle prossime bollette.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per il mercato libero e per la formazione delle offerte delle compagnie energetiche. Al 29 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,146 €kWh (146,01 €MWh), in crescita rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, anche costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile, spesso legate proprio all’andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

