Quale sarà la vera legacy delle Olimpiadi in Valtellina?

Mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano, si fa strada la domanda sulla vera eredità che lasceranno in Valtellina e dintorni. Il comunicato di Alleanza Verdi Sinistra mette in discussione i benefici concreti per il territorio, sottolineando che spesso le promesse si svelano diverse da quello che poi si realizza. La provincia di Sondrio si prepara ad affrontare questa grande occasione, ma anche le sfide legate all’impatto ambientale e sociale restano sul tavolo.

La lunga riflessione sull'impatto dei Giochi di Milano-Cortina, nel presente e nel futuro, da parte di Alleanza Verdi Sinistra "Può sembrare paradossale partire dalla fine di un evento che non è ancora cominciato, ma sono anni che i cittadini della provincia di Sondrio e di tutti gli altri territori interessati subiscono disagi e restrizioni, a causa dei lavori che ci hanno raccontato essere necessari per la buona riuscita dell'iniziativa. Facciamo parte di quei valtellinesi e chiavennaschi, che da sempre hanno guardato con scetticismo ai Giochi olimpici, percepiti come un evento calato dall’alto, più favorevole a interessi economici e politici esterni che alle esigenze della popolazione locale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

