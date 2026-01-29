Panathinikos-Roma LIVE risultato in diretta della partita di Europa League

La partita tra Panathinikos e Roma si è appena conclusa. I giallorossi sono andati subito in vantaggio nel primo tempo, ma i padroni di casa hanno reagito e hanno pareggiato prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, ma nessuno è riuscito a segnare. Alla fine, il risultato è rimasto in parità e il match si è chiuso con un punto a testa.

