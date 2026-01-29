Palestinesi picchiati con le spranghe case incendiate | pogrom dei coloni a Masafer Yatta

Da cms.ilmanifesto.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Camminando tra le case di Masafer Yatta, si sente ancora l’eco delle urla. I coloni sono entrati in azione, picchiando con le spranghe e dando fuoco alle abitazioni. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, mentre le donne e i bambini gridavano, impotenti davanti alla porta di casa. La scena si è svolta sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno intervenisse.

Palestina Notte di ordinario terrore in Cisgiordania: attacchi coordinati contro tre villaggi. L'esercito li copre e quando interviene ammazza i palestinesi: ieri due uccisi Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena, tra le urla dei familiari, soprattutto donne e bambini, che assistevano all’aggressione davanti alla porta di casa, senza poter intervenire. Ieri sera, a Khirbet al-Fakhit, villaggio palestinese delle colline a sud di Hebron, un uomo stava camminando sulla sua proprietà quando è stato assalito da un gruppo di coloni israeliani armati di bastoni e spranghe. IN CINQUE LO HANNO colpito ripetutamente, con una violenza estrema, soprattutto alla testa e al volto, anche mentre si trovava a terra privo di sensi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

palestinesi picchiati con le spranghe case incendiate pogrom dei coloni a masafer yatta

© Cms.ilmanifesto.it - Palestinesi picchiati con le spranghe, case incendiate: pogrom dei coloni a Masafer Yatta

Approfondimenti su Masafer Yatta

Cisgiordania, coloni israeliani attaccano case dei palestinesi nella comunità di Shaab al-Batim a Masafer Yatta, i raid con spranghe e bastoni - VIDEO

Masafer Yatta e le incursioni dell’IDF: puntata sul campo di Scanner

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Masafer Yatta

Argomenti discussi: Cisgiordania, carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un soldato. Cosa è successo; Preti copti brutalmente picchiati dai soldati israeliani a Gerusalemme; Cisgiordania, carabinieri italiani minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano; Nelle carceri israeliane stupri, torture, malattie e fame, 84 palestinesi morti dal 2023, tra cui 1 minore - il REPORT Living Hell.

Giornata solidarietà con il popolo palestinese, da risoluzione Onu 1947 a oggi: le tappeNel 1977, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 29 novembre Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese. La data è stata scelta per il suo significato per ... tg24.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.