Camminando tra le case di Masafer Yatta, si sente ancora l’eco delle urla. I coloni sono entrati in azione, picchiando con le spranghe e dando fuoco alle abitazioni. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, mentre le donne e i bambini gridavano, impotenti davanti alla porta di casa. La scena si è svolta sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno intervenisse.

Palestina Notte di ordinario terrore in Cisgiordania: attacchi coordinati contro tre villaggi. L'esercito li copre e quando interviene ammazza i palestinesi: ieri due uccisi Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena, tra le urla dei familiari, soprattutto donne e bambini, che assistevano all’aggressione davanti alla porta di casa, senza poter intervenire. Ieri sera, a Khirbet al-Fakhit, villaggio palestinese delle colline a sud di Hebron, un uomo stava camminando sulla sua proprietà quando è stato assalito da un gruppo di coloni israeliani armati di bastoni e spranghe. IN CINQUE LO HANNO colpito ripetutamente, con una violenza estrema, soprattutto alla testa e al volto, anche mentre si trovava a terra privo di sensi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Palestinesi picchiati con le spranghe, case incendiate: pogrom dei coloni a Masafer Yatta

Approfondimenti su Masafer Yatta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Masafer Yatta

Argomenti discussi: Cisgiordania, carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un soldato. Cosa è successo; Preti copti brutalmente picchiati dai soldati israeliani a Gerusalemme; Cisgiordania, carabinieri italiani minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano; Nelle carceri israeliane stupri, torture, malattie e fame, 84 palestinesi morti dal 2023, tra cui 1 minore - il REPORT Living Hell.

Giornata solidarietà con il popolo palestinese, da risoluzione Onu 1947 a oggi: le tappeNel 1977, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 29 novembre Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese. La data è stata scelta per il suo significato per ... tg24.sky.it

Nelle ore in cui la comunità di Masafer Yatta, in Cisgiordania, subisce un violentissimo attacco da parte dei coloni israeliani che bruciano case, rubano pecore e feriscono le persone, al Comitato diritti umani della Camera abbiamo audito le rappresentanti dell' - facebook.com facebook