Padre Lattuada Ci sarà una via con il suo nome

E’ stata annunciata l’intitolazione di una via a padre Daniele Lattuada a Gorgonzola. La città gli dedica una strada in memoria del missionario che ha dedicato la vita agli altri. Il suo nome e il suo volto sono ancora vivi nel cuore dei residenti, che ora potranno passeggiare su una via che porta il suo nome. La decisione è stata accolta con emozione e rispetto dalla comunità locale.

"Dedicò una vita agli altri", il suo nome e il suo volto scolpiti nel cuore dei gorgonzolesi, ed ora una via per padre Daniele Lattuada, gorgonzolese e missionario in Africa scomparso ormai molti anni fa. Porterà il suo nome una nuova strada del comparto c4, prolungamento di via don Luigi Sturzo. La scelta era fatta da tempo: l’Amministrazione aveva deliberato l’intitolazione nel luglio scorso. La cerimonia è fissata per lunedì prossimo alle 11 e culminerà nella scopertura della targa. Una data non a caso: il 2 febbraio ricorre infatti l’anniversario di fondazione della congregazione dei Missionari d’Africa, noti come Padri Bianchi, istituita nel 1869 ad Algeri dal Cardinale Charles Martial Allemand Lavigerie, e dove Padre Lattuada aveva prestato la propria attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Padre Lattuada. Ci sarà una via con il suo nome Approfondimenti su Padre Lattuada Per Liliana Resinovich non ci sarà una nuova superperizia, l’avvocato: “Il nome dell’assassino è nelle carte” Belve con Francesca Fagnani domani non ci sarà: cosa va in onda al suo posto e quando torna il programma Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Padre Lattuada Argomenti discussi: Padre Lattuada. Ci sarà una via con il suo nome. Padre Lattuada. Ci sarà una via con il suo nomeDedicò una vita agli altri, il suo nome e il suo volto scolpiti nel cuore dei gorgonzolesi, ed ora ... ilgiorno.it Film da riscoprire con Gigi Proietti... "Le farò da padre" del 1974 diretto da Alberto Lattuada. Voi lo avete visto.... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.