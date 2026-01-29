Padre Lattuada Ci sarà una via con il suo nome

E’ stata annunciata l’intitolazione di una via a padre Daniele Lattuada a Gorgonzola. La città gli dedica una strada in memoria del missionario che ha dedicato la vita agli altri. Il suo nome e il suo volto sono ancora vivi nel cuore dei residenti, che ora potranno passeggiare su una via che porta il suo nome. La decisione è stata accolta con emozione e rispetto dalla comunità locale.

"Dedicò una vita agli altri", il suo nome e il suo volto scolpiti nel cuore dei gorgonzolesi, ed ora una via per padre Daniele Lattuada, gorgonzolese e missionario in Africa scomparso ormai molti anni fa. Porterà il suo nome una nuova strada del comparto c4, prolungamento di via don Luigi Sturzo. La scelta era fatta da tempo: l’Amministrazione aveva deliberato l’intitolazione nel luglio scorso. La cerimonia è fissata per lunedì prossimo alle 11 e culminerà nella scopertura della targa. Una data non a caso: il 2 febbraio ricorre infatti l’anniversario di fondazione della congregazione dei Missionari d’Africa, noti come Padri Bianchi, istituita nel 1869 ad Algeri dal Cardinale Charles Martial Allemand Lavigerie, e dove Padre Lattuada aveva prestato la propria attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

