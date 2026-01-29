Oroscopo di oggi 29 gennaio 2026 | previsioni complete per tutti i segni

Oggi, giovedì 29 gennaio 2026, il cielo dell’Acquario invita a semplificare. Le previsioni di oggi suggeriscono che tutti i segni dovranno fare i conti con questa energia, cercando di togliere complicazioni e concentrarsi su ciò che conta davvero. È un momento per andare dritti al punto e lasciare da parte le cose superflue.

Oggi è giovedì 29 gennaio 2026 e il cielo, nel pieno della stagione dell’Acquario, porta un messaggio molto concreto: semplifica. In questa giornata le cose funzionano quando smettiamo di complicarle. Non serve fare di più, serve fare ciò che conta davvero. E soprattutto: serve essere chiari. È un giorno perfetto per togliere il superfluo, tagliare ciò che disperde energia, mettere un confine gentile ma netto. Se c’è una situazione che ti fa perdere tempo o ti lascia addosso una sensazione pesante, oggi puoi vederla con più lucidità e scegliere una strada più pulita. Meno complicazioni, più verità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

